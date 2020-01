Regardez Ariana Grande effectuer «7 anneaux» et «merci, ensuite» aux Grammys 2020

Ariana Grande est montée sur scène ce soir aux 62e Grammy Awards annuels pour une performance de «imagine», «7 rings», et la chanson titre de son dernier album studio merci, ensuite. Découvrez-le ci-dessous.

Grande a été nominée pour cinq prix ce soir: album de l’année (merci, ensuite), disque de l’année («7 anneaux»), meilleure performance solo pop («7 anneaux»), meilleur duo pop / performance de groupe («petit ami ”Avec Social House), et Meilleur album vocal pop (merci, à côté).

Ariana Grande just threw a slumber party for the ages with her #GRAMMYs performance pic.twitter.com/RpMWuj8bhN

— MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020