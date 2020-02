Regardez Beyoncé interpréter «XO» et «Halo» au mémorial de Kobe et Gianna Bryant

Un service commémoratif pour Kobe Bryant et sa fille Gianna a eu lieu aujourd’hui au Staples Center de Los Angeles. Parmi les participants se trouvait Beyoncé, qui a interprété les chansons «XO» et «Halo» en hommage. «Je suis ici parce que j’aime Kobe, et c’était l’une de ses chansons préférées», a-t-elle déclaré avant de jouer «XO». Regardez sa performance ci-dessous.

Kobe Bryant et sa fille ont été tués dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier. Des personnalités du monde de la musique lui ont rendu hommage après la nouvelle. Aux Grammys, l’hôte Alicia Keys a été rejointe par Boyz II Men pour interpréter “Il est si difficile de dire au revoir à hier”. Le mois dernier, Bad Bunny a sorti une chanson hommage en l’honneur de Bryant intitulée «6 anneaux».

💜💛 @Beyonce pays tribute to Kobe and Gigi Bryant with a couple of his favorite songs pic.twitter.com/HIfTfWmtlS — The Association on FOX (@TheAssociation) February 24, 2020

