Regardez Billie Eilish et Johnny Marr faire le thème Bond aux 2020 BRIT Awards

Billie Eilish a interprété «No Time to Die», sa nouvelle chanson thème pour le prochain épisode du film James Bond du même nom, aux BRIT Awards 2020 à Londres lundi soir (18 février). Son frère FINNEAS, Johnny Marr et Hans Zimmer l’ont rejoint. Regardez la vidéo de la performance ci-dessous.

Eilish a partagé «No Time to Die» la semaine dernière. Elle est la plus jeune artiste à avoir enregistré une chanson thème pour la franchise Bond. Fin janvier, Eilish et FINNEAS ont remporté les Grammys: Eilish en a remporté quatre (Meilleur nouvel artiste, Album de l’année, Chanson de l’année et Disque de l’année), avec FINNEAS gagnant Producteur de l’année, non classique. À la suite de leurs grandes victoires, le duo a couvert «les Hier» des Beatles lors de la 92e cérémonie des Oscars pour le segment «In Memoriam» du programme. No Time to Die sortira en salles le 6 avril.

