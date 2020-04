Regardez Billie Eilish, Finneas couvrir Sunny For One World de Bobby Hebb

Billie Eilish et Finneas ont rejoint la diffusion en direct des stars de Lady Gaga hier soir, le 18 avril, pour couvrir “Sunny”, le hit de 1966 de Bobby Hebb. La paire a rejoint les goûts de Les pierres qui roulent, Lizzo, Taylor Swift et Stevie Wonder dans «One World: Together At Home».

Jouant de leur maison – avec Finneas au piano – le duo a livré une version émouvante du morceau plein d’espoir. Finneas saupoudré dans quelques barres de son et de Billie thème James Bond récent «No Time To Die» à la fin de la chanson. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

‘Sunny’ a été écrit par l’homme soul de Nashville Bobby Hebb en 1963. C’est l’une des chansons populaires les plus jouées et enregistrées, avec des centaines de versions publiées. BMI classe «Sunny» # 25 dans son «Top 100 des chansons du siècle». Il est également connu par sa première ligne: «Ensoleillé, hier ma vie était remplie de pluie».

Enregistrement de «Sunny» par Hebb a été enregistré au Bell Sound Studios à New York et sorti en single en 1966. Il rencontre un succès immédiat, qui se traduit par une tournée de Hebb en 1966 avec les Beatles. La chanson a culminé à la deuxième place du palmarès Billboard Hot 100 fin août 1966, «Summer in the City» de The Lovin ’Spoonful.

Après la représentation de «One World», Eilish a remercié les travailleurs clés pour leurs contributions pendant la pandémie de coronavirus.

«Je vous envoie notre amour», a-t-elle dit. «Je tiens à remercier tous les travailleurs de la santé qui risquent leur vie pour sauver la nôtre.»

Paul McCartney, qui a également joué dans le cadre de «Together At Home», a récemment partagé son admiration pour Billie Eilish, la qualifiant de «très spéciale», mais admettant qu’il ne renoncerait pas à l’enregistrement à Abbey Road en faveur de travailler dans une chambre.

Pendant ce temps, Rosalía a confirmé que sa collaboration tant attendue avec Eilish est presque terminée et devrait être publiée prochainement. S’exprimant avec Zane Lowe sur Beats 1 d’Apple Music le 14 avril, la chanteuse a révélé que l’achèvement de la chanson «se rapprochait assez» et qu’elle y avait travaillé pendant le verrouillage imposé par le coronavirus.

