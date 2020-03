Regardez Blaze Bayley jouer ‘Fight Back’ de l’album live et du DVD ‘Live In Czech’

Au printemps 2019, ancien IRON MAIDEN chanteur Blaze Bayley a lancé le “Tour de l’Eagle Spirit”, dans des salles aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie, en Belgique, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. En septembre 2019, Blaze a entrepris cette tournée sur la route une deuxième fois, avec une séquence de spectacles à travers l’Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne, ainsi que deux concerts de clôture spéciaux au Melodka à Brno, en République tchèque. Au total, la tournée a totalisé 59 spectacles et ces deux derniers spectacles ont été capturés pour la prochaine sortie de Blaze, intitulée “Vivre en tchèque” – un album live et un DVD – à paraître le 3 avril.

Le clip officiel de “Se défendre”, pris à partir de “Vivre en tchèque”, peut être vu ci-dessous.

Le thème de la tournée fait suite à Flamberc’est “Enchevêtrement infini” la trilogie d’albums et la setlist comportaient en particulier certaines des chansons les plus épiques de la trilogie qui n’avaient pas été auparavant incluses dans les setlists de concerts. L’ensemble contient également une sélection de chansons de ses albums avec IRON MAIDEN au cours des années 1990.

L’audio est produit par Flamberguitariste / co-auteur doué de Chris Appleton (du groupe de metal britannique ABSOLVA), avec des illustrations exceptionnelles de Illustration Akirant (illustrateur pour IRON MAIDEN et “Guerres des étoiles”) et filmé par son contributeur vidéo habituel Rich Pembridge. Flamber est fier de vous présenter “Vivre en tchèque” sur son propre indépendant Enregistrement Blaze Bayley label, la maison bien établie pour tous Blaze Bayley versions. La date de sortie est actuellement prévue pour le 3 avril 2020.

le “Vivre en tchèque” l’album sera sur double CD et double DVD, y compris un film spécial en coulisses intitulé “La route de Brno”, et est disponible en pré-commande maintenant via la boutique en ligne à www.blazebayley.net avec quatre options d’achat. L’option 4 (Ultimate) propose, en plus des deux CD et deux DVD, une clé USB préchargée avec une version HD du concert et “La route de Brno”, ainsi qu’un patch personnalisé et un médiator de guitare personnalisé.

Liste des pistes:

01. Le côté obscur du noir



02. Mille ans



03. Énergie sombre 256



04. Le monde tourne dans le mauvais sens



05. Humain



06. Ensemble, nous pouvons déplacer le soleil



07. Vent solaire



08. Virus



09. La vie continue



dix. Se défendre



11. Silicon Messiah



12. Le jour où je suis tombé sur Terre



13. Eagle Spirit



14. Vous appeler à la maison



15. Regarder le soleil



16. Homme sur le bord



17. Futureal



18. L’homme de clan

Bayley devant IRON MAIDEN de 1994 à 1999. Les deux JEUNE FILLE albums sur lesquels il est apparu, “Le facteur X” et “Virtual XI”, se sont vendus beaucoup moins que les versions précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 “Tueurs”.

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont trois sous le surnom FLAMBER et six sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 “Wolfsbane sauve le monde”, le premier album de nouveaux morceaux de WOLFSBANE depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Duke TV



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).