Regardez Bon Iver jouer au Rallye Iowa de Bernie Sanders

Bon Iver a participé au rassemblement de Bernie Sanders hier soir (31 janvier) au Horizon Events Center de Clive, Iowa. Justin Vernon a joué des interprétations acoustiques d’une poignée de morceaux de Bon Iver, ainsi que «A Song For You» de Leon Russell et deux reprises de Bob Dylan. Regardez la performance complète de Vernon ci-dessous et faites défiler vers le bas pour trouver sa setlist (via Stereogum).

Le Vampire Weekend jouera un set acoustique lors du rassemblement de ce soir à Cedar Rapids, Iowa. Le 10 février, les Strokes joueront le rassemblement de concert Get Out the Vote au Whittemore Center Arena de Durham, New Hampshire en soutien au sénateur Sanders.

Lisez la couverture de Pitchfork «Bienvenue à Bon Iver, Wisconsin».

Bon Iver:

Avec Dieu de notre côté (Bob Dylan)

Tours

Dieu

Buse

Une chanson pour toi (Leon Russell)

Banque du sang

Pour Emma

The Times They Are-a-Changin »(Bob Dylan)

.