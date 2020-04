Regardez Brandi Carlile couvrir «Hello in there» de John Prine sur Colbert

Brandi Carlile a couvert «Hello in there» de John Prine en hommage au regretté auteur-compositeur-interprète de The Late Show With Stephen Colbert mercredi soir (8 avril). Stephen Colbert a présenté le segment avec ses propres histoires touchantes sur l’apprentissage des chansons de Prine à la guitare et, éventuellement, sur la rencontre de Prine et le chant avec lui. Regardez ci-dessous.

Prine est décédée le 7 avril en raison de complications liées à COVID-19. L’hommage de Carlile vient au milieu d’une effusion d’autres artistes qui ont aimé le travail de Prine, dont Jeff Tweedy, Natalie Maines des Dixie Chicks et Adrianne Lenker. Prine avait également été récipiendaire d’un prix pour l’ensemble de ses réalisations aux Grammys au début de l’année, où Bonnie Raitt a célébré sa chanson «Angel From Montgomery».

Lisez la postface de Pitchfork «Se souvenir de John Prine, l’auteur-compositeur ultime».

