Regardez Bret Michaels interpréter la version acoustique de «Tout ce dont j’avais besoin»

Séquences vidéo de POISON chanteur Bret Michaels interpréter une version acoustique de sa chanson solo “Tout ce dont j’avais besoin” peut être vu ci-dessous.

La version originale de “Tout ce dont j’avais besoin” a été le premier single sorti de Michaelstroisième album solo, “Freedom Of Sound”, sorti en 2005. La chanson est un duo avec le chanteur de musique country Jessica Andrews.

“Tout ce dont j’avais besoin” a fait ses débuts au n ° 57 du palmarès Hot Country Songs en octobre 2004. La chanson a passé 16 semaines sur le palmarès country.

Michaels a survécu à l’une de ses années de santé les plus difficiles à ce jour en 2010 lorsqu’il a dû subir une appendicectomie d’urgence, une hémorragie cérébrale et une chirurgie cardiaque.

Le rockeur de 56 ans, père de deux filles, est un diabétique juvénile de type 1 qui continue de collecter des fonds et de sensibiliser non seulement aux causes du diabète, mais à l’hôpital pour enfants St.Jude, aux organismes de bienfaisance PetSmart et plus encore.

Cet été, POISON se lancera “Le tour du stade” avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).