Regardez Bret Michaels interpréter la version anglaise / espagnole de "Chaque rose a son épine" avec les chanteurs "American Idol"

Bret Michaels a partagé une vidéo d'une version inédite en anglais et en espagnol de POISONunique haut de gamme unique "Chaque rose a son épine". Joindre Bret pour la performance, qui a été filmé au Hard Rock Hotel & Casino à Punta Cana, République dominicaine, ont été "Idole américaine" chanteurs Ace Young, Jeremiah Richey, Diana DeGarmo, James Durbin, Brandon Rogers et Elena Lansen.

Dans la description vidéo officielle, Michaels'équipe de l'équipe appelle la restitution "un exemple génial de la musique étant le langage universel, rassemblant tous et apaisant nos âmes."

"Chaque rose a son épine" a été initialement publié le 3 mai 1988 le POISONest le deuxième album, "Ouvre-toi et dis … Ahh!", et a été écrit par Michaels, C.C. DeVille, Bobby Dall et Rikki Rockett. La chanson a été publiée le 12 octobre 1988 alors que le troisième single sortait l'album, après "Rien mais un bon moment", qui a culminé au n ° 6 et "Ange déchu", qui a atteint le 12e rang.

Michaels a rappelé qu'en dehors du groupe, il y avait une réaction quelque peu froide et mitigée à "Chaque rose a son épine", en disant à Billboard: "Il n'y avait pas beaucoup d'amour pour la chanson, car elle était très différente de ce qui se passait à ce moment-là. Nous avons eu des hits avec «Parlez-moi sale», «Je veux de l'action», et bien «Je ne t'oublierai pas» de '(Look What The) Cat Dragged In' a fait du bien, ce n'était pas le cas. si l'étiquette avait son … Quand je dis étiquette, Capitole/EMI poussé ('Chaque rose a son épine') retour jusqu'au troisième single "Ouvrez-vous et dites … Ahh!" et je ne suis même pas sûr qu'ils allaient faire ça, parce que les deux premiers ont fait exploser le record à plus de trois millions, puis à leurs yeux, ils se disent: "C'est un succès". Et je me dis: "Non, cette chanson signifie le monde pour moi." "

Michaels souviens que c'était le moment où POISON a été catapulté dans une classe différente de hitmaker. "Quand elle a explosé comme ça, elle est entrée dans le Top 40 des pays; elle est passée dans le Top 40 de la pop", a-t-il dit. "Vous savez ce que je veux dire? Comme une vraie radio pop à l'époque, qui à l'époque était Madone, George michael, Prince. C'est contre ça que vous alliez. Et tout d'un coup, c'était une chanson n ° 1 à la radio pop et à la radio rock, et elle a traversé le Top 40 des pays. Et donc vous avez vraiment ressenti – ce n'était pas un changement, appelons-le un ajout à la base de fans. Il y a eu un ajout massif de personnes qui se sont intéressées à POISON, intéressé à aller voir le concert. "

Michaels a admis que ce sont les ballades qui le forcent vraiment à creuser profondément et à révéler de quoi il est fait en tant qu'auteur-compositeur. "Les chansons les plus difficiles à écrire sont les chansons de fête au bon moment", a-t-il déclaré. "Et laissez-moi expliquer cela. Les gens sont toujours comme, 'Oh mec, «Rien mais un bon moment», ça devait être une chanson facile à écrire. Ce n'est pas une chanson facile, parce que lorsque vous faites la fête et que vous vous amusez, il n'y a aucune émotion en vous qui dit: «Asseyons-nous maintenant et écrivons une chanson». Mais vous avez quelque chose qui vous brise le cœur, vous avez un meilleur ami comme 'Quelque chose en quoi croire', l'un de vos meilleurs amis dont vous avez vu le visage chaque jour pendant des années et des années et des années, meurt instantanément à Noël … Ce que je vous dis, c'est que ces moments sont les moments les plus difficiles de votre vie, mais curieusement, le chansons les plus définies et des chansons plus faciles à écrire parce que vous avez une émotion exacte … J'ai probablement 10 pages de paroles, mais j'ai essayé de revenir en arrière et de capturer l'histoire afin qu'elle ne devienne pas une chanson de 28 minutes . "

Après avoir joué "Chaque Rose …" sur scène tous les soirs pendant trois décennies, Michaels on lui a demandé comment il se sentait à propos de son seul hit n ° 1 à ce jour, et a déclaré: "J'adore honnêtement le jouer en direct. C'est toujours, pour moi, ce n'est pas seulement bon pour moi, mais c'est – les fans adorent le chanter. Si vous revenir en arrière et regarder encore maintenant, vous retournez dans les arènes ou les amphithéâtres et écoutez, tout le monde chante la chanson. Et pour chaque personne, cela signifiait probablement quelque chose de différent. Mais pour moi, pouvoir aller là-bas et la chanter et encore le faire de nombreuses années plus tard est une sensation incroyable. J'ai toujours des frissons dans les bras en faisant cela et en sachant que cela a résisté à l'épreuve du temps. "

POISONà venir "Le tour du stade" avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS débutera le 21 juin à San Antonio, Texas et inclura des concerts récemment annoncés à Kansas City, St. Louis, Minneapolis, Nashville, Cincinnati et Cleveland. Le trek marque CRÜE's les premières dates live depuis la fin de sa tournée d'adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.