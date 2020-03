Regardez Bruce Dickinson d’Iron Maiden chanter une version a cappella des “ larmes du dragon ” à Saint-Pétersbourg, Russie

Séquences vidéo filmées par des fans de Bruce Dickinson ceinturer une version a cappella de “Les larmes du dragon”, le premier single de son deuxième album solo, 1994’s “Boules à Picasso”, lors de son émission de créations orales le 11 mars à Saint-Pétersbourg, la Russie peut être vue ci-dessous.

En 2018, le IRON MAIDEN chanteur a parlé à l’émission de télévision de Nouvelle-Zélande “Le projet” à propos de sa tournée de conférences, qui présente le rocker partageant des histoires de son autobiographie, “Qu’est-ce que ce bouton faire?”,

“Le spectacle que je fais, en gros, c’est un one-man show”, a-t-il déclaré. “Et cela s’est transformé en une promo initiale pour le livre. L’éditeur a dit:” Nous allons louer un petit théâtre et vous allez juste faire quelques lectures “, et j’ai pensé:” Eh bien, c’est un peu terne, vraiment. ” Donc, il y a des années, quand j’étais étudiant de premier cycle à l’université, ma petite amie de l’époque m’a persuadé d’aller voir un one-man show par un gars appelé Quentin Crisp. J’ai donc dû être entraîné: “Oh, qui est ce type?” Quoi qu’il en soit, c’était absolument génial. Et l’une des choses qu’il a faites au cours de la seconde moitié a été de prendre des cartes de repère du public qui a écrit des questions, et il est venu et a presque aimé une chose d’improvisation où il a répondu aux questions. J’ai donc pensé que ce serait bien de le faire. J’ai donc en quelque sorte construit ce spectacle, pour ainsi dire, et je l’ai juste ailé. Et c’était tellement bon, ils m’ont demandé de revenir pour faire le Edinbourg [International Book] Festival. Et ensuite, après ça, j’ai fini par en faire un tas en Scandinavie, et je fais maintenant Israël et la Grèce et plus de spectacles en Scandinavie et tout le reste. Alors, tout d’un coup, j’ai ce petit concert supplémentaire. “

“Qu’est-ce que ce bouton faire?”, a atterri au n ° 10 sur la New York Times Liste des meilleures ventes “Hardcover Nonfiction”. Il a été publié aux États-Unis en octobre 2017 via Dey Street Books (Auparavant It Books), empreinte de Éditeurs HarperCollins.

“Qu’est-ce que ce bouton faire?” est Dickinsonest le troisième livre. Il a déjà publié deux romans satiriques, “Les aventures de Lord Iffy Boatrace” sur les classes supérieures anglaises et “La position missionnaire” à propos de la télévangélisation.

Dickinson rejoint IRON MAIDEN en 1981, remplaçant Paul Di’Anno, et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur l’album de 1982 “Le nombre de la bête”. Il a quitté le groupe en 1993, poursuivant plusieurs projets solo, et a rejoint en 1999.

Dickinson, qui a eu 61 ans en août dernier, a plusieurs autres intérêts au-delà de la musique. Il est pilote professionnel breveté et possède une compagnie d’aviation. Il a également fait du théâtre et brassé de la bière.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).