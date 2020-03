Regardez BTS et Billie Eilish jouer au James Corden Homefest

James Corden filmé une édition spéciale de quarantaine du Late Late Show intitulé «Home Fest» le lundi 30 mars, et a appelé plusieurs musiciens à enregistrer des performances à domicile pour l’épisode. L’émission spéciale «Homefest» de Corden a été filmée dans le garage de la star pour aider à collecter des fonds pour la Fondation CDC et Nourrir les enfants, et a sélectionné BTS, Dua Lipa, Billie Eilish et John Legend pour jouer. Il a également fait venir Will Ferrell et David Blaine pour aider à «apporter de la joie et de la musique dans votre maison».

BTS a interprété «Boy With Luv» depuis leur domicile en Corée du Sud pour les fans lors de la spéciale «Homefest» de James Corden. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook se sont vêtus de leurs vêtements de détente pendant qu’ils chantaient et dansaient pour leurs fans à travers le monde pendant la pandémie de coronavirus.

“Homefest”, a été filmé depuis le garage de Corden alors que le groupe de K-pop donnait une performance virtuelle de “Boy With Luv” depuis leur espace de répétition partagé.

S’adressant au public qui regarde à la maison, RM a déclaré: «À une époque où la distanciation sociale est cruciale, nous sommes tellement reconnaissants que nous puissions nous connecter avec vous à partir d’ici. “Il peut sembler que nous sommes isolés, mais nous sommes toujours connectés grâce à nos expériences partagées, notre courage et nos rires.”

Billie Eilish et son frère Finneas sont sortis de chez eux avec des chiots pour interpréter “Tout ce que je voulais”, lors de la réédition d’Eilish de Quand nous nous endormons tous, Où allons-nous?. “Mec, la vie est bizarre, bizarre en ce moment pour tout le monde”, a noté le chanteur avant la représentation. “C’est une période bizarre.” Pendant ce temps, Legend a donné une interprétation de son nouveau single, “Actions”, qu’il a sorti plus tôt ce mois-ci.

Dua Lipa a repris sa chanson ‘Don’t Start Now’ avec l’aide virtuelle de certains de ses amis, se produisant depuis son appartement à Londres.

La machine à sous «Homefest» de BTS intervient quelques jours seulement après que BTS a annoncé qu’elle reprogrammait sa prochaine tournée nord-américaine en raison de la pandémie de COVID-19.

Les 25 et 26 avril, le groupe devait commencer sa tournée Map of the Soul de 37 dates. avec deux nuits au Levi’s Stadium à Santa Clara, en Californie, avant de terminer avec des spectacles au Soldier Field de Chicago les 5 et 6 juin.

Mais après avoir annulé le début de leur tournée en Corée du Sud, ils ont maintenant reporté les spectacles américains en conséquence directe de la pandémie. Les billets actuels seront honorés pour les nouvelles dates, mais l’équipe de direction du groupe Big Hit Entertainment doit encore les confirmer. Au moment d’écrire ces lignes, leurs émissions britanniques n’étaient pas affectées.

