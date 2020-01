Regardez BTS interpréter «Black Swan», parlez aux Grammys sur Corden

BTS a interprété «Black Swan» – le morceau MAP OF THE SOUL: 7 sorti plus tôt ce mois-ci dans The Late Late Show avec James Corden hier soir. Découvrez les performances, définies devant un décor de forêt idyllique, ci-dessous, ainsi qu’une discussion sur leurs performances Grammy.

Les garçons étaient à Los Angeles ce week-end, jouant leur version de «Old Town Road» avec Lil Nas X aux Grammys. Ils ont récemment annoncé une tournée mondiale pour soutenir MAP OF THE SOUL: 7, qui sortira le 21 février via BigHit Entertainment.

