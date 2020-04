Regardez Cardi B et Bernie Sanders discuter du coronavirus dans un nouveau livestream

Le sénateur Bernie Sanders et Cardi B s’assoient pour une autre conversation en tête-à-tête. Cette fois, ils parlent des impacts économiques et sanitaires du coronavirus. Regardez le flux en direct de leur conversation ci-dessous.

L’été dernier, la conversation de Bernie et Cardi avait porté sur la brutalité policière, les soins de santé, l’endettement des étudiants, etc. Sanders a abandonné la course présidentielle et a approuvé le vice-président Joe Biden. Cette année, Cardi B a eu une chanson à succès inattendue lorsqu’une vidéo Instagram d’elle parlant de coronavirus a été remixée par DJ iMarkkeyz. Il a réussi à tracer plus tôt cette année.

