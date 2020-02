Regardez cette vidéo folle dans ‘timelapse’ de la scène Rammstein en construction!

En plus d’une nouvelle opportunité de repartir à zéro (oui ajaaaá), janvier nous a donné des nouvelles vraiment spéciales. Celui que nous attendions depuis quatre ans: Rammstein a annoncé son retour à Mexico. À cette époque, les niveaux d’insuline ont atteint nos limites. Et ce n’est pas pour moins, ces machines allemandes sont la référence du meilleur qu’un groupe puisse être. Dans tous les aspects.

Si le plaisir de les revoir ne circule pas dans vos veines 24h / 24, c’est pour vous. Et si oui, accrochez-vous à quelque chose, asseyez-vous et préparez les médicaments pour l’anxiété. Le groupe de metal industriel allemand a partagé une vidéo timelapse qui montre combien de travail est nécessaire pour construire la structure massive dans laquelle ils s’arrêtent de jouer. Un très similaire à celui nous verrons au Mexique le 27 septembre. Croyez-nous quand nous vous disons que le scénario de Rammstein est peu pour nous.

“Hé, et pourquoi les billets sont-ils si chers?” Voici la réponse: Là juste pour voir l’ampleur de la scène que Rammstein met en place, une semaine avant tous ses concerts la méga structure commence à se construire. Comme nous le voyons dans la vidéo, il comprend de hautes tours, de nombreuses lumières, des structures en verre soufflé, des murs à moitié empilés et de nombreux autres ornements physiques. Au total, plus de 400 personnes sont nécessaires pour travailler à la configuration, au démontage, au transport et à la gestion d’un salon allemand.

“Lorsque vous entrez dans les stades, vous ne pouvez amener qu’une dizaine de camions à la fois, alors assurez-vous d’apporter le bon au bon moment pour ce qu’il contient, qu’il y a suffisamment de monde”, a expliqué le directeur de l’éclairage de Rammstein. , Roland Griel, à Kerrang! «Je pense qu’ils ont maintenant réduit la charge à quatre heures et demie. Ensuite, ils montent dans les camions et parcourent 500 km jusqu’au prochain spectacle. Ensuite, ils chargent tout le feu et les lumières, ce qui prend environ huit heures. Répétez cela jusqu’à la fin de la tournée! ».

Beaucoup pourraient penser que c’est trop, mais pour ceux qui connaissent Rammstein et Till Lindemann, un amoureux de l’excès, ils savent que ce n’est pas le cas. Les regarder en direct est un spectacle qui vaut chaque peso. Regardez la vidéo ici et soyez impatient de les faire revenir une fois de plus: