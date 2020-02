Regardez Chance the Rapper, Lil Wayne, More Performer au NBA All-Star Game

Chance the Rapper s’est produit ce soir à la mi-temps du NBA All-Star Game dans sa ville natale de Chicago (16 février). Au cours de son set, Chance a été rejoint par Lil Wayne pour une interprétation de la chanson “No Problem” de Coloring Book. Plus tard dans la performance, Quavo et DJ Khaled ont sauté sur scène pour chanter «Je suis le seul». Chance a été soutenu par des chanteurs de sauvegarde ainsi que par une fanfare et des danseurs de la garde des couleurs. Il a également interprété «Hot Shower», «I Was a Rock» et une reprise de «Ultralight Beam» de Kanye West (Kanye était dans le public). Regardez-le se produire ci-dessous.

Plus tôt dans la nuit, Common a interprété un morceau de créations orales et a présenté les deux équipes d’étoiles: Team LeBron et Team Giannis (l’équipe de LeBron a gagné 157 à 155). Jennifer Hudson a ouvert la soirée avec une représentation de «For All We Know» et Chaka Khan a chanté l’hymne national. Des hommages au défunt champion de la NBA, Kobe Bryant, étaient présents tout au long des performances de Chance, Common et Hudson, ainsi que d’un segment préenregistré du Dr Dre.

Vendredi soir, Chance et Common ont été capitaines d’équipe pour le match des célébrités avant le match de dimanche. L’équipe de Common – qui comprenait Bad Bunny, Jon Batiste, Jidenna et Hannibal Burress – a battu l’équipe de Chance, qui comprenait Quavo et le frère de Chance Taylor Bennett. La reine Latifah a interprété une reprise de «Love’s in Need of Love Today» de Stevie Wonder lors du match de samedi soir. Regardez aussi ci-dessous.

Common et Chance ont tous deux sorti de nouveaux albums en 2019, Chance publiant The Big Day en juillet et Common’s Let Love arrivant un mois plus tard.

