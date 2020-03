Regardez Chris et Rich Robinson jouer trois classiques de Black Crowes pour le «Tiny Desk Concert» de Npr

Chris et Rich Robinson de LES CROWES NOIRES arrêté par le Radio Nationale Publique bureaux pour “Petit concert de bureau”. Les frères réunis ont exécuté trois LES CLASSIQUES DE LA CROIX NOIRE: “Elle parle aux anges” et “Encore jaloux”, depuis les débuts du groupe en 1990, “Secouez votre argent Maker”, aussi bien que “Wiser Time”, à partir de 1994 “Amorica”. Découvrez les séquences vidéo ci-dessous.

Riches et Chris devraient entreprendre une tournée d’été 2020 de 46 dates pour célébrer le 30e anniversaire de “Secouez votre argent Maker”. Joindre Chris et Riches dans le nouveau CROWES NOIRES la gamme sont Sans terre guitariste Isaiah Mitchell, ancien BANDE DE CAMIONS TEDESCHI bassiste Tim Lefebvre de même que UNE FOIS ET UNE FUTURE BANDE membres Joel Robinow sur les claviers et Raj Ojha sur des tambours.

Demandé par États-Unis aujourd’hui ce qui était derrière la décision de réformer LES CROWES NOIRES et faire venir tous les nouveaux musiciens pour le reste de la programmation, Riches a dit: “Vous savez, un groupe de 30 ans est fondamentalement une famille, et la dynamique familiale s’intègre rapidement et fortement. Et puis cette dynamique, tout au long des 30 ans, change radicalement mais en quelque sorte se retire, vous voyez ce que je veux dire? Quand le succès arrive, quand le succès arrive moins, et quand de nouvelles personnes arrivent et des personnes âgées partent, quand vous jetez de la drogue sur le feu, et vous jetez de l’argent, et toutes ces choses, tout le monde commence à avoir son propre programme. Tout le monde commence à apporter leurs propres désirs et besoins à la table. Et la façon dont cela se manifeste, au moins dans LES CROWES NOIRES, il est devenu ce scénario incroyablement toxique et dysfonctionnel. Et c’est facile à blâmer Chris ou me blâmer, ou Chris et moi. Mais il y avait beaucoup de gens dans ce groupe qui travaillaient très activement pour garder Chris et moi de communiquer et de m’entendre. Parce qu’ils ne pouvaient pas obtenir leur chemin si Chris et j’ai parlé et je me suis entendu. “

Il a poursuivi: “C’est l’un des problèmes du succès. Les gens ont leur propre programme. Comme cela a toujours été, le cœur de ce groupe est moi et Chris. Nous avons écrit les chansons. C’était notre groupe quand nous avons commencé en 1985. C’était notre groupe quand nous nous sommes arrêtés en 2013.

“Nous venons de dire:” Écoutez, la seule façon pour que ça fonctionne, c’est si nous continuons à rester en bonne santé, à nous entendre et à nous parler, et nous n’avons pas de scénario où les gens continuent de nous gêner et d’essayer nous les uns contre les autres. La seule façon de le faire est de faire venir de nouvelles personnes. Personne de notre passé – personne dans l’équipe, personne dans la direction, personne dans le groupe. Il faut juste qu’il soit nouveau. Il doit rester positif. Nous voulons rester dans la vie de chacun et nous aimerions tous les deux refaire de la musique à l’avenir. “

LES CROWES NOIRES«la prochaine tournée marquera Chris et RichesC’est la première série de concerts qui se déroule ensemble depuis 2013. Le groupe interprétera son premier album multi-platine 1990 dans son intégralité, ainsi qu’une poignée d’autres tubes et favoris.

LES CROWES NOIRES a lancé les retrouvailles avec un concert le 11 novembre au Bowery Ballroom de New York et a repris la scène le 14 novembre au Los Angeles Troubadour club. La tournée officielle débute correctement le 17 juin à l’Amphithéâtre Austin360 d’Austin, à Austin, le 19 septembre au Forum de L.A.



