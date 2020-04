Regardez Chris Martin de Coldplay couvrir Bob Dylan sur SNL

L’épisode de Saturday Night Live de cette semaine était entièrement isolé, avec des acteurs diffusant depuis leur domicile et une apparition spéciale de l’animateur Tom Hanks. Chris Martin de Coldplay a été l’invité musical de l’épisode, offrant une reprise de Bob Dylan Blood sur le classique des pistes “Shelter From the Storm”. Regardez-le se produire ci-dessous.

L’épisode comprenait également des croquis musicaux de Pete Davidson, qui a offert son approximation de ce à quoi ressemble une chanson de Drake. De plus, plusieurs anciennes stars de la série ont rendu hommage à feu Hal Willner avec une reprise de “Perfect Day” de Lou Reed.

Dylan a récemment remporté son tout premier numéro 1 sur n’importe quel tableau d’affichage avec sa nouvelle chanson de 17 minutes “Murder Most Foul”.

