Regardez Chris Robinson Admonish Crowd des Black Crowes pour avoir été trop fort lors d’un concert acoustique: “ Vous devriez F ** King faire attention ”

Chris Robinson a réprimandé à plusieurs reprises la foule pour avoir parlé trop fort pendant FRÈRES D’UNE PLUMEvendredi dernier (21 février) à Philadelphie, Pennsylvanie.

Le trek, qui voit Chris et son frère Riches effectuer tout acoustique LES CROWES NOIRES airs dans des lieux intimes, sert d’échauffement pour cet été LES CROWES NOIRES tournée pour célébrer le premier album du groupe en 1990 “Secouez votre argent Maker”.

Pendant FRÈRES D’UNE PLUME‘s show à la capacité de 400 The Foundry at the Fillmore, Chris était apparemment agacé par les fans qui semblaient refuser de garder le silence pendant que lui et son frère jouaient.

“Si vous ne pouvez pas vous concentrer pendant quelques minutes, pourquoi faisons-nous cela?” Chris peut être entendu raconter au public dans l’un des clips filmés par les fans de l’émission (voir ci-dessous). Après qu’un fan ait crié: “Nous sommes désolés. Nous vous aimons,” Chris contré par: “Je comprends, et nous sommes heureux d’être ici, mais ce n’est pas amusant si nous ne pouvons pas y entrer. Et nous ne pouvons pas y entrer quand tout ce que j’entends, c’est des conversations. Quel est le point “Je veux vraiment savoir. Vous êtes des adultes adultes et vous avez payé votre argent. Vous devriez faire attention.” Il a poursuivi: “Je comprends. L’ambiance est si bonne, et tout le monde est heureux, mais nous devons nous arrêter, parce que nous ne pouvons pas nous entendre. Sérieusement, mec.

Selon le critique de The Philadelphia Inquirer Dan DeLuca“Le spectacle n’a pas déraillé, mais il a commencé à ressembler à une soirée à endurer plutôt qu’à célébrer”.

Le concert de Foundry était en fait la deuxième représentation de Philadelphie de la journée pour Chris et Riches, qui a également joué un WXPN-FM (88.5) Concert gratuit à midi au World Cafe Live, un peu plus grand.

le FRÈRES D’UNE PLUME La tournée comprendra six autres spectacles aux États-Unis, qui se termineront le 6 mars à San Francisco.

La nouvelle gamme de LES CROWES NOIRES a joué deux concerts en novembre – à West Hollywood, en Californie et à New York.

Joindre Chris et Riches dans LES CROWES NOIRESincarnation actuelle de Sans terre guitariste Isaiah Mitchell, ancien BANDE DE CAMIONS TEDESCHI bassiste Tim Lefebvre de même que UNE FOIS ET UNE FUTURE BANDE membres Joel Robinow sur les claviers et Raj Ojha sur des tambours.

L’officiel LES CROWES NOIRES la tournée débute correctement le 17 juin à l’Amphithéâtre Austin360 d’Austin à Austin se termine le 19 septembre au Forum de L.A.



