Regardez Christine and the Queens couvrir les «lumières aveuglantes» du Weeknd

Christine and the Queens a partagé une couverture des «Lumières aveuglantes» du Weeknd, sa contribution au hashtag de distanciation sociale #TogetherAtHome. Découvrez-le ci-dessous.

Le mois dernier, Christine and the Queens a sorti avec surprise l’EP à six pistes La vita nuova, accompagné d’un film d’accompagnement du même nom tourné à Paris. Elle a également débuté une nouvelle chanson intitulée «People, Ive been sad» sur A COLORS SHOW.

Découvrez comment The Slow Rush de Tame Impala aide à apaiser Christine et les reines Héloïse Letissier sur le terrain.

