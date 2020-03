Regardez Chuck D interpréter «Fight the Power» de Public Enemy au Bernie Sanders Rally

Chuck D et Public Enemy Radio se sont produits hier soir au rassemblement du sénateur Bernie Sanders à Los Angeles, où ils ont joué des classiques comme «Fight the Power», «Can’t Truss It», «Bring the Noise», «Shut ‘Em Down, ” et plus. Sarah Silverman et Dick Van Dyke étaient également présents à l’événement. Pendant le tournage de Public Enemy Radio, Chuck D a exprimé l’importance du vote. «Le vote est [as] aussi important que de se laver le cul le matin », a-t-il dit à un moment donné. Retrouvez la vidéo du rallye ci-dessous (Public Enemy Radio commence vers 39:13).

Samedi, l’avocat de Flavour Flav a envoyé à la campagne Sanders une lettre de cessation et d’abstention pour avoir annoncé le rassemblement avec des documents qui auraient utilisé la ressemblance de Flav et le collier d’horloge de marque sans son autorisation. Les annonces de la campagne Sanders ont montré clairement que la Public Enemy Radio, une filiale de Public Enemy qui ne présente pas Flav, était les interprètes. Dimanche, Public Enemy s’est officiellement séparé de Flavour Flav. “Public Enemy et Public Enemy Radio iront de l’avant sans Flavour Flav”, a écrit le groupe dans un communiqué. «Nous le remercions pour ses années de service et lui souhaitons bonne chance.»

Le sénateur Sanders a été endossé par plusieurs artistes notables tout au long de sa campagne pour la nomination démocrate. En janvier, Bon Iver a joué un concert acoustique lors de son rassemblement à Clive, Iowa. Début février, Vampire Weekend et the Strokes se sont produits aux événements de Bernie à Cedar Rapids, Iowa et Durham, New Hampshire, respectivement. Lucy Dacus a joué au rassemblement de Sanders Richmond, en Virginie, plus tôt cette semaine.

Lisez «Rencontrez le chœur du renouveau de la résistance, où vous pouvez chanter vos frustrations politiques» sur le terrain.

This is our moment to create real change for our country. Get out to vote this Tuesday and help us finish what we started. Live now from Los Angeles with Public Enemy Radio: https://t.co/6CbmjrFbOC — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 2, 2020

.