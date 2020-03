Regardez Coldplay Cover Prince “1999” sur “Tiny Desk” de NPR

Coldplay était le dernier invité de la série «Tiny Desk Concert» de NPR. Ils ont marqué l’occasion avec une reprise du classique de Prince «1999», ainsi que «Viva La Vida» – de l’album 2008 du même nom – et «Cry Cry Cry», «Broken» et «Champion of the Monde »de la vie quotidienne de l’année dernière. Ils ont été soutenus partout par le For Love Choir.

À la fin de l’année dernière, Coldplay a visité BBC Radio 1 pour une session en direct comprenant une reprise du tube de Crystal Waters de 1991, «Gypsy Woman (She’s Homeless)».

