Regardez Common, Billie Eilish et plus via le Grammy Museum

Bien que le Grammy Museum de Los Angeles soit fermé au public en raison de COVID-19, ils proposent des heures de contenu gratuit sur leur site Web tout au long du mois d’avril, y compris des interviews jamais publiées auparavant avec des artistes comme Common, Tanya Tucker avec Brandi Carlile et Shooter Jennings, Billie Eilish et Finneas et Los Tigres del Norte. De plus, le musée déploiera une foule d’autres contenus quotidiens pour tous les âges. Les amateurs de musique peuvent regarder des diaporamas hebdomadaires des expositions passées, couvrant des icônes telles que Frank Sinatra et Whitney Houston, tandis que les enfants peuvent profiter de mini-leçons de la série Grammy In The Schools du musée.

Chaque lundi, mercredi et samedi, le Grammy Museum sortira une nouvelle vidéo de son Série des programmes publics, avec des interviews approfondies enregistrées au préalable avec des artistes et des musiciens de tous genres. Depuis l’ouverture de ses portes il y a 12 ans, le musée a accueilli plus de 900 programmes publics dans son intime Clive Davis Theatre de 200 places. En plus des numéros susmentionnés, la programmation de ce mois-ci comprend des soirées avec des artistes réputés tels que Courtney Barnett, Andrea Bocelli avec Matteo Bocelli et Bob Ezrin, Greta Van Fleet, Kool And The Gang, Richard Marx et Brett Young.

Le Musée présentera également des expositions passées et lancera de nouveaux diaporamas tous les vendredis. Ce mois-ci, les aficionados de la musique ont hâte de découvrir la superstar mexicaine Jenni Rivera (à partir de leur exposition de 2015, “Jenni Rivera, La Gran Señora”), l’icône pop Whitney Houston (à partir de 2012 “Whitney!”), Le chanteur et acteur légendaire Frank Sinatra («Sinatra: une icône américaine» en 2015) et la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald («Ella à 100 ans: Célébrer le talent artistique d’Ella Fitzgerald» en 2017).

Le contenu éducatif pour les enfants sera également disponible sur le site Web du musée, avec de nouvelles mini-leçons Grammy dans les écoles qui seront lancées chaque dimanche et mardi.

Le contenu éducatif pour les enfants sera également disponible sur le site Web du musée, avec de nouvelles mini-leçons Grammy dans les écoles qui seront lancées chaque dimanche et mardi.

Programmes publics numériques

1er avril – Billie Eilish et FINNEAS

4 avril – Greta Van Fleet

6 avril – Kool et le gang

8 avril – Andrea Bocelli avec Matteo Bocelli et Bob Ezrin

11 avril – Tanya Tucker avec Brandi Carlile & Shooter Jennings

13 avril – Commun

15 avril – Alice Merton

18 avril – Los Tigres del Norte

20 avril – Richard Marx

22 avril – Courtney Barnett

25 avril – Ben Platt

27 avril – Sabrina Carpenter

29 avril – Brett Young

Série d’expositions numériques

3 avril – Jenni Rivera, La Gran Señora

10 avril – Whitney!

17 avril – Sinatra: une icône américaine

24 avril – Ella à 100 ans: Célébrer le talent artistique d’Ella Fitzgerald