Regardez Danny Brown et lancez la nouvelle vidéo “3 Tearz” des Joyaux

Danny Brown a partagé un nouveau clip pour sa chanson uknowhatimsayin¿ “3 Tearz”, qui présente Run the Jewels et est produit par JPEGMAFIA. La vidéo (réalisée par Colin Read) suit Danny, El-P et Killer Mike faisant la fête et se produisant dans un entrepôt de Brooklyn. Regardez ci-dessous.

Le nouveau clip de Danny Brown «3 Tearz» suit les visuels de «Dirty Laundry» et «Best Life» de uknowhatimsayin. Le disque a marqué le suivi de Brown à l’exposition Atrocity de 2016.

Lisez la fonctionnalité Moodboard de Pitchfork «Danny Brown on 9 Things That Inspired uknowhatimsayin¿».

