Regardez dans ce moment Maria Brink interprète Radiohead, Billie Eilish couvre le tout premier concert solo

À CE MOMENT frontwoman Maria Brink a joué son tout premier salon de piano solo sur cette année ShipRocked, qui a mis les voiles du 1er février au 6 février 2020 à bord du Carnival Valor, au départ de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, avec des escales à Key West, en Floride et à Cozumel sur la péninsule du Yucatan au Mexique. Séquences vidéo filmées par des fans de Bordl’apparence de – qui comprenait des interprétations de chansons par RADIOHEAD, Billie Eilish et À CE MOMENT – peut être vu ci-dessous.

Quand Mariaperformance solo de ShipRocked a été annoncé pour la première fois en août dernier, a-t-elle déclaré dans un communiqué: “Je suis tellement excitée ShipRocked cette année. Et non seulement le faire à nouveau, mais le faire moi-même cette année, je pense, va apporter quelque chose de si unique et de spécial, et un côté différent de moi que personne n’a jamais vu auparavant. J’ai hâte de revoir tout le monde et que tout le monde en fasse l’expérience avec moi. “

À CE MOMENTest le nouvel album, “Mère”, sortira le 27 mars via atlantique. Le disque, qui a de nouveau été enregistré à Le studio d’enregistrement Hideout à Las Vegas, Nevada avec le producteur Kevin Churko, présente des apparitions d’invités par Lzzy Hale (HALESTORM), Taylor Momsen (THE PRETTY RECKLESS) et Joe Cotella (DED).

À CE MOMENT a récemment annoncé une tournée en tête d’affiche du printemps 2020, doublée “La tournée intermédiaire”. Le soutien sur le trek viendra de BLACK VEIL BRIDES, DED et RAVEN BLACK.

Formé à l’origine par Bord et guitariste Chris Howorth en 2005, À CE MOMENT a sorti son premier album, “Belle tragédie”, en 2007. Leur album de 2014 “Veuve noire” a atterri au n ° 8 sur le Billboard 200 et n ° 3 sur le graphique Hard Rock Albums.



