Regardez Dave Condamner Boris Johnson «raciste» dans la performance Scathing 2020 BRIT Awards

Le rappeur du sud de Londres, Dave, a interprété une version incendiaire de sa chanson de psychodrame «Black» aux BRIT Awards à Londres lundi soir (18 février). Dans un nouveau verset, il a approfondi les questions de racisme institutionnel, formulant des allégations contre le Premier ministre Boris Johnson, les médias britanniques et son traitement de Meghan Markle, et les architectes du scandale Windrush, qui a vu des milliers de personnes classées à tort comme des immigrants illégaux. Regardez les images ci-dessous.

“Il est raciste, qu’il se sente ou non raciste, la vérité est que notre Premier ministre est un vrai raciste”, raconte Dave. “Ils disent:” vous devriez être reconnaissants, nous sommes les moins racistes “/ je dis que le moins raciste est toujours raciste.”

Il a également rendu hommage à Jack Merritt, un travailleur de la réhabilitation de la prison et à un fan de Dave tué dans une attaque terroriste l’année dernière. En écho à la performance classique des Storms BRIT de Stormzy en 2018, il a ensuite condamné l’incapacité persistante du gouvernement à soutenir les victimes de l’incendie de la tour Grenfell.

En réponse, Priti Patel – le ministre britannique de l’Intérieur qui a mis en place aujourd’hui une politique d’immigration stricte – a déclaré que la déclaration de Dave était «un non-sens absolu» et Johnson n’était «absolument pas raciste», note The Guardian. Elle a ajouté: «Les artistes et les artistes disent toutes sortes de choses.»

.