Regardez Dave Lombardo, Gary Holt et Phil Demmel interpréter les classiques de Slayer ‘Reign In Blood’ lors du concert de Metal Allegiance

Ancien SLAYER le batteur Dave Lombardo rejoint Gary Holt (guitare; SLAYER, EXODUS), Phil Demmel (guitare; MACHINE HEAD, VIO-LENCE), Jack Gibson (basse; EXODUS) et Mark Osegueda (chant; DEATH ANGEL) sur scène hier soir (jeudi 16 janvier) au ALLEGIANCE METALLIQUE concert à la House Of Blues à Anaheim, en Californie, pour effectuer trois SLAYER “Reign In Blood”-les classiques de l’album: “Autopsie”, “Raining Blood” et “Ange de la mort”. Des séquences vidéo filmées par des fans de la performance peuvent être vues ci-dessous.

Un membre original de SLAYER, Lombardo a été licencié du groupe après avoir quitté la tournée australienne du groupe en février / mars 2013 en raison d’un différend contractuel avec les autres membres de SLAYER. Il a été remplacé par Paul Bostaph, qui était auparavant SLAYERbatteur de 1992 à 2001 et qui avait enregistré quatre albums avec le groupe. Lombardo partage actuellement son temps entre les pionniers du crossover TENDANCES SUICIDAIRES, icônes d’horreur-punk MISFITS et supergroupe hardcore CROIX MORTE.

Holt a commencé à remplacer SLAYER guitariste Jeff Hanneman lors de concerts en 2011, et est devenu le co-guitariste à plein temps du groupe à partir de 2013, tout en restant membre de EXODE. Holt joué sur SLAYERle dernier album de, “Repentless”, sorti en 2015. L’autre guitariste du groupe, Kerry King, Raconté ArtistDirect comment il a travaillé avec Holt pendant l’enregistrement de l’enregistrement. “Quand j’ai fait des leads, j’en ai probablement fait la moitié”, a-t-il expliqué. “Gary est entré et a fait le sien. Ensuite, j’ai probablement fait l’autre moitié du mien. Il a pu jouer des miens sur certaines chansons. Je dois jouer avec lui sur d’autres chansons. “

Demmel rempli pour Holt pour quatre SLAYER Salons européens en décembre 2018 après Gary rentré chez lui pour être avec son père mourant. Phil, qui n’avait joué que son dernier concert avec TÊTE DE LA MACHINE la veille de la demande d’adhésion SLAYER sur la route, crédité plus tard SLAYER avec “sauver” sa carrière musicale. “En moins de 24 heures, je suis passé du dernier jour d’une tournée à me demander si j’étais encore assez bon pour être des groupes à ce texte époustouflant de Kerry King demandant si je pouvais jouer SLAYER,” il a dit.

Hanneman a contracté une fasciite nécrosante, également connue sous le nom de maladie mangeuse de chair, en janvier 2011 à la suite d’une morsure d’araignée dans son jardin. L’infection a ravagé la chair et les tissus de Hannemanle bras, entraînant de nombreuses interventions chirurgicales, des greffes de peau et d’intenses périodes de réadaptation qui l’ont contraint à la semi-retraite et l’ont laissé près de la mort à plusieurs reprises. Hanneman est finalement décédé en mai 2013 d’une cirrhose du foie liée à l’alcool. Il est crédité d’avoir écrit de nombreux SLAYERles chansons classiques de “Ange de la mort” et “Sud du paradis”.

SLAYER a joué son dernier concert en novembre dernier au Forum à Inglewood, en Californie.



