Regardez Dave Mustaine et sa fille de Megadeth couvrir “ Come Together ” des Beatles en quarantaine

MEGADETH chanteur Dave Mustaine et sa fille de 21 ans, Electra Mustaine, ont publié leur version de couverture de LES BEATLES classique “Venir ensemble” en tant que membre de Association d’Alzheimerc’est “Moments musicaux” mouvement partageable. Découvrez-le ci-dessous.

Dans un message accompagnant la vidéo, Electra a écrit: “Rassemblez-vous! En ce moment … QUARANTAINE!

“Voici un petit #MyMusicMoment avec mon père, @davemustaine, quelqu’un que je ne voudrais jamais perdre! C’est pourquoi le Mustainereste à la maison. Nous espérons que vous aussi! Lavez-vous les mains, pratiquez la distance sociale et restez en bonne santé. “

Plus tôt dans le mois, le Association d’Alzheimer libéré “Moments musicaux”, une collection de nouveaux enregistrements et de morceaux inédits d’artistes primés honorant le lien personnel et émotionnel entre la musique et les moments les plus importants de la vie que nous ne voudrions jamais perdre contre la maladie d’Alzheimer et toutes les autres démences. “Moments musicaux” est désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming.

“Moments musicaux” est une collection multi-genres de performances puissantes et de récits sincères créée pour défendre la lutte pour un monde sans maladie d’Alzheimer, et est disponible en deux parties: un album de compilation et une série de vidéos en coulisses. Ce projet sans précédent est un effort pour souligner comment la musique marque les moments et les personnes les plus importants de nos vies, tout en sensibilisant à la maladie d’Alzheimer et en engageant le public dans une conversation pour faire avancer la cause.

Dans ses efforts de sensibilisation et de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et à toutes les autres démences, le Association d’Alzheimerc’est “Moments musicaux” est un mouvement partageable qui encourage les auditeurs à partager leurs propres moments musicaux avec #MyMusicMoment sur les réseaux sociaux. Comme ces artistes participants, en partageant leurs propres histoires et expériences avec la musique, ils feront partie de cette conversation importante.

Dave Mustainebelle-mère de 76 ans Sally Estabrook, était au stade “grave” de la maladie d’Alzheimer lorsqu’elle a été retrouvée morte en novembre 2014. Avant son décès, elle “ne pouvait pas mettre trois mots ensemble”, Dave dit au 101 KGB station de radio à San Diego.



