Regardez David Byrne jouer «Une fois dans sa vie» sur SNL

David Byrne était l’invité musical de l’épisode de cette semaine de Saturday Night Live, où il a interprété le classique des Talking Heads “Once in a Lifetime” et sa collaboration au BPA “Toe Jam”. L’épisode a été animé par le comique et ancien écrivain de SNL John Mulaney. Regardez ci-dessous les décors de Byrne et son apparition dans un hommage élaboré sur le thème de Broadway à l’aéroport de LaGuardia (qui comprenait une apparition de Jake Gyllenhaal).

Mulaney est revenu en tant qu’hôte SNL pour la troisième fois hier soir, après ses apparitions en mars 2019 et avril 2018 dans la série. Il était l’hôte de la SNL pour diriger l’émission un samedi d’année bissextile. Byrne a récemment annoncé que son succès sur scène à Broadway, American Utopia, reviendra en septembre pour une période de 17 semaines jusqu’au début de 2021.

