Regardez David Lee Roth jouer à Allentown

VAN HALEN chanteur David Lee Roth a joué son deuxième spectacle comme acte de soutien pour BAISER hier soir (mardi 4 février) au PPL Center à Allentown, Pennsylvanie. Son ensemble de 11 chansons se composait principalement des plus grands succès de son ancien groupe, ainsi que “Just Like Paradise”, qui était le premier single de Rothdeuxième album solo de 1988 “Gratte-ciel”, ainsi que quelques couvertures.

DavidLa setlist était la suivante:

01. Tu m’as vraiment eu (Couverture THE KINKS)



02. Tout comme le paradis



03. déchaîné (Chanson VAN HALEN)



04. Panama (VAN HALEn chanson)



05. Jamie’s Cryin ‘ (Chanson VAN HALEN)



06. Tobacco Road (Couverture de John D. Loudermilk)



07. Runnin ‘With The Devil (Chanson VAN HALEN)



08. filles de Californie (La couverture des BEACH BOYS)



09. Ain’t Talkin ” Bout Love (Chanson VAN HALEN)



dix. Juste un gigolo / I Ain’t Got Nobody (couverture de Louis Prima)



11. Sauter (Chanson VAN HALEN)

Vous trouverez ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans du concert.

Roth Raconté Bureau de presse Van Halen que son groupe recrée le son de VAN HALENalbums et son propre travail solo, pas VAN HALENperformances en direct de.

“Nous ne ressemblons pas à VAN HALEN vivre “, at-il dit.” Vous n’avez pas entendu cela. VAN HALEN live est guitare lead, basse, batterie, chante. Ici, nous l’apportons comme un disque l’apporte. Pour ce faire, il faut deux ou trois guitares. Nous avons cinq personnes qui hurlent. C’est un gros son rock. Ce n’est pas [1985’s] ‘Juste un gigolo’. Ce n’est pas une fanfare. C’était des vacances rapides. “

Rothc’est “Rocks Vegas” La résidence à Las Vegas a débuté début janvier et devrait jouer six autres dates en mars à la House Of Blues. Le chanteur de 65 ans est le guitariste principal Al Estrada du VAN HALEN groupe hommage ÉRUPTION, guitariste rythmique Frankie Lindri, bassiste Ryan Wheeler, claviériste Danny Wagner et batteur Mike Mussleman.

Ce n’est pas la première fois David s’est installé à Sin City. En 1995, Roth a effectué un engagement à Las Vegas au Bally’s Hotel and Casino et un autre court terme au MGM Grand.

VAN HALEN est inactif depuis qu’il a terminé sa tournée aux États-Unis en octobre 2015 au Hollywood Bowl de Los Angeles, en Californie.

Roth récemment lancé Encre l’original, une ligne de soins de la peau spécialement conçue pour préserver, protéger et mettre en valeur les tatouages ​​et les empêcher de se décolorer.



