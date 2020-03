Regardez Def Leppard interpréter une fusée de Londres à Vegas

Def Leppard a publié une vidéo en direct pour leur morceau classique de 1987 «Rocket». Les images de 2018 ont été extraites de «Hysteria At The O2», qui constitue la première moitié de la sortie du groupe London To Vegas, qui devrait arriver le 24 avril. Vous pouvez regarder la vidéo “Rocket” ci-dessous.

La deuxième partie du film de concert, «Hits Vegas, Live At Planet Hollywood», a été capturée lors de la résidence réussie de Def Leppard à Sin City en 2019.

Le concert «Hysteria At The O2» était la première fois que l’album Hysteria était joué dans son intégralité à Londres. Outre des succès classiques tels que «Rocket» et «Pour Some Sugar On Me», il comprenait également des titres tels que «Let’s Get Rocked», «When Love And Hate Collide», «Photograph» et «Rock Of Ages». Il est complété par le mini-documentaire bonus “Hysteria: Then And Now”.

‘Hits Vegas, Live At Planet Hollywood’, quant à lui, propose un total de 28 chansons, y compris des versions acoustiques de ‘Let Me Be The One’, ‘We Belong’, ‘Have You Ever Needed Someone So Bad’ et ‘Two Steps Behind’ . ‘

Londres à Vegas sera publié dans une variété de formats, y compris un coffret de luxe qui comprendra un livre relié de 40 pages. Il existe également un certain nombre d’options de bundle, y compris des ensembles autographiés.

Ailleurs dans l’actualité de Def Leppard, le 20 mars, le groupe sortira le coffret The Early Years 79-81 – la collection définitive de la musique ancienne du groupe – sur UMC / Virgin.

Le coffret Early Years 79-81 représente les deux premiers albums du groupe, On Through The Night (1980) et Haut «N» sec (1981), et a été préparé en collaboration avec le chanteur Joe Elliott qui a agi en tant que producteur exécutif sur le plateau. Le mastering a été réalisé par l’ingénieur du son de longue date du groupe, Ronan McHugh.

À propos de la nouvelle version, le chanteur Joe Elliott a déclaré: «Eh bien, les fans ont demandé et nous avons écouté! Vraiment enthousiasmé de voir nos premières années retravaillées avec un tas de matériel rare, dont le tout nouveau «Live at the Oxford New Theatre», enregistré lors de la tournée britannique de 1980. Ce fut un voyage pour assembler ce coffret et j’espère que vous apprécierez tous l’écouter autant que nous l’avons fait! “

Def Leppard: London To Vegas sort le 24 avril et peut être acheté ici.