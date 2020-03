Regardez Def Leppard jouer «Run Riot» de New London à Vegas DVD

Def Leppard a publié une vidéo en direct présentant sa piste classique Hysteria «Run Riot», que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le clip de «Run Riot» a été tourné à Londres en 2018 et figurera sur Hysteria At The O2, qui constitue la première moitié de la sortie du groupe London To Vegas. La deuxième partie, Hits Vegas, Live At Planet Hollywood, a été capturée lors de la résidence réussie de Def Leppard en 2019 à Sin City.

Le package live devait être publié le 24 avril via Universal Music, mais la date de sortie a été déplacée au mois de mai.

Def Leppard a déclaré: «En raison de la situation actuelle concernant COVID-19, nous avons décidé de reporter la date de sortie de tous les formats London To Vegas au 29 mai. Restez en sécurité et continuez de vous balancer. »

London To Vegas sortira dans une variété de formats, y compris un coffret de luxe qui comprendra un livre relié de 40 pages. Il existe également un certain nombre d’options de bundle disponibles directement auprès d’Universal, y compris des ensembles autographiés.

Le concert “ Hysteria At The O2 ” était la première fois que Def Leppard jouait leur album à succès dans son intégralité à Londres, et le groupe a également dépoussiéré plus de leur catalogue pendant la nuit, en interprétant des titres tels que “ Let’s Get Rocked ”, “ Photograph »et« Rock Of Ages ». Le forfait comprendra également le mini-documentaire “Hysteria: Then And Now”.

‘Hits Vegas, Live At Planet Hollywood’, quant à lui, propose un total de 28 chansons, y compris des versions acoustiques de ‘Let Me Be The One’, ‘We Belong’, ‘Have You Ever Needed Someone So Bad’ et ‘Two Steps Behind’ . ‘

Plus tôt ce mois-ci, Def Leppard a publié Coffret The Early Years 79-81 pour coïncider avec le 40e anniversaire de leur premier album On Through The Night. La nouvelle boîte est répartie sur cinq disques, avec des éditions remasterisées de On Through The Night et High ‘N’ Dry de 1981, rejoints par des faces B, des remixes, des coupes en direct et plus encore.

Le chanteur Joe Elliott a déclaré: «Eh bien, les fans ont demandé et nous avons écouté! Vraiment enthousiasmé de voir nos premières années retravaillées avec une charge de matériel rare, y compris le nouveau live déterré au Oxford New Theatre, enregistré lors de la tournée britannique de 1980.

