Regardez Demi Lovato débute sa nouvelle chanson «Anyone» aux Grammys 2020

Demi Lovato est montée sur scène ce soir aux Grammy Awards 2020 pour une performance de sa chanson inédite «Anyone». Lovato a été présentée par Greta Gerwig. Elle a chanté dans une robe blanche au sol et était accompagnée d’un pianiste. Découvrez-la et retrouvez la vidéo des paroles du single ci-dessous.

Il s’agit de la première performance live majeure de Lovato depuis son hospitalisation en 2018 pour une surdose apparente de drogue. Par la suite, elle a partagé une déclaration remerciant les fans pour leur soutien et parlant de son rétablissement. «J’ai toujours été transparente sur mon parcours avec la toxicomanie», a-t-elle déclaré. «Ce que j’ai appris, c’est que cette maladie n’est pas quelque chose qui disparaît ou s’estompe avec le temps. C’est quelque chose que je dois continuer à surmonter et que je n’ai pas encore fait. »

Comme TMZ l’avait précédemment rapporté, «Anyone» a été écrit et enregistré quatre jours avant l’overdose du chanteur en 2018.

Suivez toute la couverture de Pitchfork sur les Grammy Awards 2020.

Demi Lovato gives an emotional and awe-inspiring #GRAMMYs performance pic.twitter.com/VzePLYOMZJ

— MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020