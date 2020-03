Regardez Dixie Chicks jouer «Gaslighter» sur Ellen

Dixie Chicks a interprété son nouveau single de retour “Gaslighter” dans l’épisode d’aujourd’hui du Ellen DeGeneres Show (filmé plus tôt ce mois-ci). Le trio s’est également entretenu avec Ellen pour discuter de la décision d’écrire un nouveau disque après une pause de 14 ans et de la relation du groupe avec la culture d’annulation. Découvrez-le ci-dessous.

Plus tôt ce mois-ci, Dixie Chicks a annoncé son nouveau record, également intitulé Gaslighter. L’album est produit par Jack Antonoff et sort le 1er mai via Columbia.

