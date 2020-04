Regardez «Drake Song» de Pete Davidson sur SNL

Pete Davidson partage une vidéo pour une chanson intitulée «Drake Song» sur l’épisode auto-isolé de cette semaine de Saturday Night Live. C’est l’approximation de Davidson de ce qui se passe dans une chanson de Drake. (“Mon ex me manque”, “N ° 1 du Billboard”). Davidson a également fait une chanson de rap sur le trope du clip musical qui consiste à agiter de l’argent. Dans ce cas, il a 2 000 $. Celui-là s’appelle «Andre 2000.» Regardez les vidéos de Davidson ci-dessous.

Les sketchs de cette semaine ont été créés par des acteurs restant à la maison pendant l’épidémie de COVID-19, et présentaient Tom Hanks comme hôte distant.

Le clin d’œil de Davidson à Drake survient après que le rappeur a sorti son nouveau single “Toosie Slide” avec un ensemble simple de mouvements de danse. Drake a partagé une vidéo pour la piste le 3 avril, et elle montre Drake dansant seul dans son appartement de Toronto tout en portant un masque et des gants. Il a sorti deux nouveaux morceaux, «When to Say When» et «Chicago Freestyle», le 29 février. Ces derniers mois, Drake a également collaboré avec Lil Yachty («Oprah’s Bank Account») et Future («Desires» et «Life Is»). Bien”).

.