Regardez Elize Ryd et Olof Mörck d’Amaranthe interpréter les couvertures «Stand By Me» et «I Will Survive»

Le 3 avril, Elize Ryd et Olof Mörck de AMARANTHE joué une acoustique Instagram Live montrer dans le cadre de la série #TogetherAtHome, alimenté par Citoyen global et à l’appui de la Organisation Mondiale de la Santé. Vous pouvez maintenant regarder les performances ci-dessous.

Chansons en vedette:

01. Soutenez-moi (Ben E. King)



02. Un par un (Elize Ryd et Rickard Söderberg)



03. Amarante (AMARANTHE)



04. Sans cesse (AMARANTHE)



05. Monde numérique (AMARANTHE)



06. Je survivrai (Gloria Gaynor)

AMARANTHE est récemment entré dans un studio au Danemark pour commencer à enregistrer son nouvel album. Le suivi des années 2018 “Hélix” sera publié plus tard cette année via Explosion nucléaire.

En février, AMARANTHE a publié une toute nouvelle chanson mettant en vedette l’ancien ENNEMI JURÉ chanteur Angela Gossow. “Fais ou meurs” affiche AMARANTHEest plus lourd et est accompagné d’une vidéo d’horreur dystopique filmée en Espagne, mettant en vedette Fardou Keuningde superbes créations.

AMARANTHE est prévue pour une tournée nord-américaine en tête d’affiche à l’été / automne 2020. Le trek de 37 dates débutera au Soundstage de Baltimore le 20 août et fera des arrêts à Chicago, Vancouver et Denver avant de se terminer le 2 octobre à le Riverfront Live à Cincinnati, Ohio. Le soutien sur le trek viendra des métalliers finlandais BATAILLE DE BATAILLE et le groupe de métal symphonique de Boston SEPT SPIRES.



@elizeryd et @olofmorck seront mis en ligne sur Instagram demain! Rendez-vous à @elizeryd à 21h00 (21h00), heure suédoise. À plus!

@GlblCtzn @WHO #togetherathome #togetherathomeconcerts

Publié par Amaranthe le jeudi 2 avril 2020

