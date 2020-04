Regardez Eminem, Snoop Dogg Star dans la première bande-annonce de LA Originals de Netflix

Eminem et Snoop Dogg sont parmi les noms les plus en vue qui jouent dans la nouvelle bande-annonce du prochain documentaire Netflix, LA Originals. Vous pouvez consulter le nouveau clip ci-dessous.

Réalisé par Estevan Oriol et prévu pour une sortie sur le service de streaming le 10 avril, LA Originals est présenté comme «une exploration de la culture et des monuments du mouvement chicano et street art qui a cimenté [tattoo artist] Monsieur Cartoon et [photographer] Le statut d’Oriol en tant que légendes du hip-hop en coulisses ».

Le clip de prévisualisation de LA Originals qui a été publié cette semaine présente de brefs extraits de Snoop et Eminem faisant l’éloge et rappelant leurs interactions respectives avec le duo. Le clip présente également des apparitions de Dr Dre, Blink-182 et Cypress Hill.

La semaine dernière, Eminem a fait équipe avec Jessie Reyez pour sa chanson «Coffin». La piste figure sur Reyez ’ premier album «Avant que l’amour ne vienne nous tuer». Apparaissant sur le premier album très attendu de Reyez Before Love Came To Kill Us. C’est la deuxième fois que l’auteur-compositeur-interprète s’associe à l’Eminem après son apparition sur son album Kamikaze en 2018 sur les titres «Good Guy» et «Nice Guy».

S’exprimant sur son premier album dans un post sur Instagram, Reyez a déclaré: «Toute la prémisse de la construction de cet album était de faire quelque chose qui faisait réfléchir les gens sur leur mortalité. Maintenant, cela ressemble à une chanson thème de ce qui se passe.

“J’ai demandé conseil; le consensus général est de «laisser tomber». J’ai tout mis dedans, je l’ai même retiré de la pré-commande (Ps tu dois pré-commander à nouveau) pour apporter des modifications parce que je devais m’assurer que j’étais passionné et fier de lui – pas le label, pas mes managers – moi. Alors je l’ai fait. Si nous abandonnons maintenant et que le monde se termine demain, au moins mon art était authentique. »

Pendant ce temps, Reyez devait apporter son soutien à la tournée «Où allons-nous?» De Billie Eilish avant que les dates ne soient reportées en raison de la pandémie de coronavirus.

