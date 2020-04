Regardez Fiona Apple donner une interview télévisée rare sur la démocratie maintenant!

Fiona Apple s’est assise pour une rare interview diffusée sur son nouvel album Fetch the Bolt Cutters sur Democracy Now!. Elle a discuté des thèmes de l’album, de l’inclusion de la reconnaissance des terres autochtones dans les crédits de l’album, et bien plus encore. Regardez l’interview complète ci-dessous.

Le générique de l’album se termine par la reconnaissance qu’il a été enregistré «sur les territoires non cédés de Tongva, Mescalero Apache et Suma». La décision d’inclure cette langue a été prise avec Eryn Wise, un organisateur et activiste du collectif dirigé par les autochtones Seeding Sovereignty, qui a été interviewé dans le même épisode. “Il est très important de continuer à le dire, car ce n’est pas dans la vie de tous les jours”, a déclaré Apple à Amy Goodman. “Les gens n’y pensent pas tous les jours, et ils devraient vraiment l’être – que nous ne vivons pas sur des terres qui nous ont été cédées.”

Apple a discuté du processus d’enregistrement du nouvel album, y compris le moment où elle a pleinement embrassé sa colère tout en chantant la version de “Ladies” qui apparaît sur Fetch the Bolt Cutters. «Un jour, j’ai chanté cette réplique et elle s’est enfoncée en moi», a-t-elle déclaré. «Et j’ai finalement ressenti la colère que je n’avais jamais ressentie pour l’homme qui m’a agressé quand j’étais enfant. J’ai chanté cette ligne encore et encore jusqu’à ce que je la ressente vraiment. Et quand je l’ai ressenti, j’ai finalement ressenti de la colère, et c’était une chose incroyable. Et vous devez ressentir votre colère pour la dépasser. »

Elle a également discuté de la proposition du label de sortir l’album en octobre et des raisons pour lesquelles elle s’est battue pour le faire sortir plus tôt.

J’ai un calendrier de déploiement proposant toutes les différentes choses qui

continuer jusqu’à la sortie du disque, qui finirait par

être en octobre. Et ma première chanson est sortie en juin, comme

fin juin. Et cela vient de me lancer dans une tirade de texte de deux jours

faisant mon cas pour sortir l’album maintenant, ce qui est essentiellement-vous

sais, je sais que cela prend beaucoup plus que de simplement appuyer sur un bouton, mais

un bouton. L’album est terminé. Il peut sortir numériquement et les gens peuvent

Profitez-en. Et si nous attendons, ce n’était qu’une question de logique,

car si on attendait, je me serais perdu dans le mix. je voulais

être entendu. Je n’aime pas vraiment ouvrir la bouche dans une pièce

et parler à moins que je ne sente que les gens vont écouter. Si je ne le fais pas

pensez que vous allez écouter, alors je vais juste m’en aller. Donc je

je voulais l’éteindre quand je pensais que ce serait le meilleur

chance, parce que j’y mets beaucoup de travail.

.