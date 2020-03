Regardez Gavin Rossdale de Bush faire équipe avec Breaking Benjamin pour la couverture d’Alice In Chains

BUISSON chanteur Gavin Rossdale rejoint BRISER LE BENJAMIN sur scène hier soir (samedi 29 février) au Reno Events Center de Reno, Nevada, pour une reprise du ALICE ENCHAÎNÉE classique “Voudrais?” Séquences vidéo de la restitution, gracieuseté de la station de rock Reno Rock 104,5, peut être vu ci-dessous.

De retour en septembre, Rossdale dit que BUISSONest le nouvel album, “L’esprit vous joue des tours”, arriverait au début de 2020. Le disque a été enregistré dans un studio de Los Angeles avec le compositeur du film Tyler Bates, qui travaillait auparavant avec Marilyn Manson.

L’été dernier, BUISSON terminé “Le tour Alt-Imate”, une course d’été en co-titre avec VIVRE. Le trek a vu BUISSON et VIVRE célébrant le 25e anniversaire de leurs albums phares respectifs “Seize Stone” et “Lancer du cuivre”.

BUISSONdernier effort de 2017 “Arc-en-ciel noir et blanc”, a été conçu après que le chanteur a divorcé avec un juge de la pop star / télé-réalité Gwen Stefani en 2015.

BUISSONLa gamme actuelle comprend également le guitariste Chris Traynor et bassiste Corey Britz.

Le groupe, dissous en 2002 mais réuni en 2010, a sorti trois albums depuis sa réforme.

BRISER LE BENJAMIN est actuellement en co-tête d’affiche avec KORN. le Ben Burnleyen tournée pour soutenir son nouvel album de compilation “Aurore”, qui propose des versions repensées de ses chansons.



