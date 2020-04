Regardez Geddy Lee de Rush en vidéo pour la couverture caritative All Star de ‘Lean On Me’

SE RUERc’est Geddy Lee est l’un des quelque 25 artistes canadiens qui ont enregistré une couverture de charité all-star de la légende de la soul Bill Withersla chanson phare de “Appuie-toi sur moi”. Le single, produit par Jon Levine, comprend également Avril Lavigne, Bryan Adams, Jann Arden, Justin Bieber, Michael Bublé, Sarah McLachlan, Serena Ryder et MARCHER SUR LA TERRE, sous la bannière collective Artistes CAN. L’initiative, menée par des artistes Tyler Shaw et Fefe Dobson, verra tous les profits soutenir la Croix-Rouge canadienne contre COVID-19 au Canada.

Le vidéoclip officiel du single caritatif a fait ses débuts dimanche soir vers la fin de l’émission spéciale multicanal “Stronger Together, Tous Ensemble”, qui a vu des artistes, des militants, des acteurs et des athlètes canadiens partager leurs histoires d’espoir et d’inspiration dans un hommage national aux travailleurs de première ligne qui luttent contre la maladie.

L’événement sans précédent, à l’appui de Banques alimentaires Canada, est devenue la plus grande émission multiplateforme de l’histoire du Canada, avec 15 groupes de radiodiffusion dirigés par Bell Media, CBC/Radio-Canada, Corus Entertainment, Groupe V Média et Rogers Sports et médias présenter l’émission parsemée d’étoiles sur des centaines de plateformes de télévision, de radio, de streaming et à la demande.

Conçu et produit dans une collaboration sans précédent entre Insight Productions, Bell Media Studios et CBC/Radio-Canada, “Stronger Together, Tous Ensemble” est présenté en partie grâce au soutien de Fabriqué | Nous, le mouvement national, axé sur le consommateur et à l’échelle de l’industrie, qui reconnaît et célèbre les talents canadiens créatifs.

Les Canadiens capables ont été invités à faire un don à Banques alimentaires Canada en association avec l’émission pour soutenir les banques alimentaires locales d’un océan à l’autre face à l’impact drastique de COVID-19.

le Artistes CAN version de “Appuie-toi sur moi” est disponible sur toutes les plateformes de vente au détail numériques.



