Regardez Geoff Tate, Joe Satriani, Steve Vai, Chris Poland interpréter la couverture de ‘Paranoid’ de Black Sabbath

Geoff Tate (anciennement de QUEENSRŸCHE), Joe Satriani (PIED DE POULET), Steve Vai, Chris Pologne (anciennement de MEGADETH), Bjorn Englen (DISCIPLES DIO) et Pat Gesualdo réalisé une version à couverture étendue du SABBAT NOIR classique “Paranoïaque” hier soir (mercredi 15 janvier) Temple de la renommée du métal événement au Marriott Delta Garden Grove à Anaheim, Californie. Des séquences vidéo de la performance peuvent être vues ci-dessous.

Tate, Vai, Satriani et Pologne ont été intronisés au Temple de la renommée du métal lors de la cérémonie d’hier soir, qui a été animée par une personnalité de la télévision et de la radio Eddie Trunk.

Temple de la renommée du métal se consacre à consacrer à jamais les musiciens emblématiques et les dirigeants de l’industrie musicale chargés de faire de la musique hard rock et heavy metal ce qu’elle est aujourd’hui. Leur contribution au genre est inestimable et ils continuent d’inspirer les fans du monde entier, de génération en génération. Il fait partie de l’organisation à but non lucratif 501 (C) (3) PAPA. (Tambours et handicaps), qui offre des services de thérapie gratuits aux enfants handicapés et à leurs familles dans les hôpitaux et les centres communautaires des États-Unis.

La nuit dernière Temple de la renommée du métal cérémonie a été filmée pour Amazon Prime Movies. Les images seront diffusées plus tard dans l’année sur Amazon Prime.



Steve Vai, Joe Satriani, Chris Poland, Geoff Tate, Pat Gesualdo effectuer Black Sabbath Paranoid au Metal Hall of Fame 2020

Publié par The Metal Voice le mercredi 15 janvier 2020

