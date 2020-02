Regardez Godsmack rassembler des centaines d’étudiants dans le New Hampshire pour jouer dans un clip

GODSMACK a filmé un clip pour son dernier single, “Inoubliable”, samedi dernier (15 février). Le groupe a invité plus de 300 étudiants à se joindre à eux pour une représentation de la chanson à la SNHU Arena de Manchester, New Hampshire.

“C’était absolument fou”, Elliott Lempke, un étudiant de la Pinkerton Academy, a déclaré à WMUR.com. “Rien de tel. GODSMACK est fou. … C’est vraiment comme un rêve devenu réalité. “

“J’ai été un grand fan de GODSMACK depuis que j’étais, comme, un jeune enfant “, a ajouté Nick Calnan de la Deangelis School Of Music. “Ma mère m’a fait écouter ce genre de trucs en grandissant. Donc, pour pouvoir jouer avec le batteur lui-même, c’est comme rayer totalement la liste de seaux juste là.”

GODSMACK bassiste Robbie Merrill était également enthousiaste à l’idée de cette opportunité.

“C’est exitant,” Robbie m’a dit. “C’est inspirant de savoir que nous sommes toujours aimés.

“Nous voulions redonner à la communauté. Nous sommes de cette région”, a ajouté Merrill.

GODSMACK avait précédemment recruté 20 étudiants de Hood Middle School pour rejoindre le groupe en studio pendant l’enregistrement de “Inoubliable” et fournir des voix sur le refrain de la chanson. Ces mêmes élèves ont interprété la chanson en direct sur scène avec le groupe lors d’un spectacle à Gilford, dans le New Hampshire en août dernier.

“C’est un souvenir qu’ils vont avoir pour le reste de leur vie”, Merrill m’a dit. “Et pour nous, c’est facile. C’est comme” Hé, faisons une vidéo, et faisons venir les gens. “”

Vendredi (14 février), GODSMACK chanteur Sully Erna s’est entretenu avec des élèves du collège de la Gilbert H. Hood Middle School de Derry, dans le New Hampshire. Son discours s’est concentré sur les défis auxquels il a été confronté et sur la façon dont la musique l’a sauvé, tout en encourageant les jeunes musiciens à poursuivre leurs rêves. La journée s’est terminée avec l’enseignement du groupe “Inoubliable” aux étudiants en vue du tournage du lendemain.

“Inoubliable” arrive dans la foulée de la carrière de l’an dernier pour le groupe quand ils ont marqué trois singles n ° 1 de leur dernier album, “Quand les légendes se lèvent”. Ça suit “Sous vos cicatrices”, qui était le troisième numéro 1 du groupe, et les deux titres précédents de l’album qui étaient des succès rock actifs n ° 1: “Quand les légendes se lèvent” et “Blindé”, ce dernier a récemment été certifié or aux États-Unis et était également la chanson la plus jouée à la radio rock en 2018.

“Quand les légendes se lèvent” Des marques GODSMACKseptième album studio et son premier en quatre ans. La collection de 11 chansons acclamée par la critique est entrée dans le palmarès des albums Billboard Top 200 dans le top dix (n ° 8), avec quatre placements n ° 1 sur les autres palmarès: Top Rock Albums, Top Hard Music Albums, Top Independent Albums et Top Alternative Albums . L’album révèle que les gars ont doublé leur combinaison de riffs serrés, de fureur rythmique, d’émotions nues et de voix poussées à l’extrême, tous enflammés avec une précision mélodique et un songcraft serré.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).