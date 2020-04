Regardez GWAR parler de l’auto-isolation sur .

Le groupe de métal emblématique GWAR a récemment fait une apparition inattendue lors d’un segment vidéo avec le correspondant de ., Rick Damigella. Damigella a rattrapé virtuellement le guitariste Pustulus Maximus alors qu’il s’isolait dans sa «forteresse antarctique», qui est étrangement verte et ensoleillée.

Tout en décrivant les origines du groupe, Pustulus dit à Damigella que “GWAR est le plus grand groupe sur Terre que vous n’ayez jamais vu, apparemment.” Lorsqu’on lui a demandé comment les membres restants du GWAR résistent pendant cette période d’auto-isolement et de distanciation sociale, Pustulus a répondu: «Je m’en fiche. Oh, tu t’en soucies! Eh bien, je veux dire qu’ils font des trucs, je suppose. Travailler sur la musique – je veux dire, je ne vais pas apprendre quoi que ce soit, vous savez. Cela fait juste obstacle à mes affaires. » Regardez l’intégralité du reportage du groupe Gwarantine ci-dessous via ..

Le dernier album studio de GWAR était The Blood of Gods en 2017.

.