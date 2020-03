Regardez HAIM effectuer «The Steps», apparaître dans un croquis sur Fallon

HAIM était l’invité musical de l’épisode d’hier soir du The Tonight Show avec Jimmy Fallon. En plus de jouer «The Steps» de leur prochain album Women in Music Pt. III (avec l’aide de Rostam), ils sont apparus dans un sketch musical intitulé «I Liked an Instagram Post» dans lequel les sœurs et Fallon chantent la honte d’aimer un super vieux post. Regardez tout cela se produire ci-dessous.

Women in Music Pt. III sortira le 24 avril. Le nouvel album comprend «Summer Girl», «Now I’m in It» et «Hallelujah».

Écoutez le podcast In Sight Out de Pitchfork avec HAIM.

