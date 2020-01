Regardez HAIM jouer sur le prix est juste

Les sœurs HAIM sont apparues dans l’émission de jeu CBS The Price is Right, frappant à la batterie et riffant avec l’animateur Drew Carey. Découvrez-le ci-dessous.

CBS a déclaré cette semaine «Music Week» sur The Price is Right, mettant en vedette un musicien différent chaque jour avant la diffusion par le réseau des 62e Grammy Awards le dimanche 26 janvier. Anderson .Paak et Patrick Stump et Pete Wentz de l’automne Out Boy est déjà apparu dans l’émission; Diplo et Meghan Trainor devraient avoir lieu plus tard cette semaine.

HAIM a sorti son dernier LP Something to Tell You en 2017. À la fin de l’année dernière, ils ont partagé des reprises de Lil Nas X, Nirvana, Leonard Cohen et Robyn.

Découvrez la fonctionnalité In Sight Out de Pitchfork avec HAIM.

Now they're in it. 👏 @HAIMtheband is here and ready to COME ON DOWN and have some fun today on #PriceIsRight! pic.twitter.com/XOo4BwuvRx — The Price Is Right (@PriceIsRight) January 22, 2020

.