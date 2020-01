Regardez Halsey jouer «You Should Be Sad» et «Final // beautiful stranger» sur SNL

Halsey s’est arrêtée au Saturday Night Live hier soir pour interpréter un rodéo «You Should Be Sad» et «Final // beautiful stranger» de son nouvel album, Manic. Elle a également joué aux côtés de l’hôte Adam Driver dans un sketch intitulé “Slow”, un clip satirique dans lequel l’éthos slow-jam atteint sa conclusion absurdement illogique. Regardez des extraits de l’épisode ci-dessous.

Cette semaine a marqué la deuxième apparition de Halsey dans SNL en moins d’un an: elle a animé le programme et interprété ses chansons «Without Me» et «Eastside» en février 2019. Halsey entame une tournée nord-américaine à l’appui du disque en juin.

