Regardez Jacoby Shaddix de Papa Roach chanter «Lean On Me» en hommage à Bill Withers

PAPA ROACH chanteur Jacoby Shaddix a rendu hommage à l’auteur-compositeur-interprète Bill Withers, décédée lundi de complications cardiaques. Il avait 81 ans.

Samedi, le PAPA ROACH les médias sociaux ont partagé une vidéo de Jacoby en chantant Withersla chanson classique de “Appuie-toi sur moi” en conduisant dans sa voiture.

Shaddix a déclaré à la fin du clip: “Mec, nous en avons perdu un bon Bill Withers. J’allais chercher de l’épicerie pour la famille et j’ai reçu un texto d’un ami. Et ça m’a secoué, mec. Je chante ces mots depuis que je suis petit. Et, Dieu, c’est tellement vrai aussi, mec. Nous devons être là pour nos frères et sœurs, parce que si nous sommes là pour nos frères et sœurs en cas de besoin, ils seront là pour nous en notre temps de besoin. Voilà comment cela fonctionne. “

Withers a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2015. Il a remporté un Prix ​​Grammy “Meilleure chanson R&B” en 1972 pour “Pas de soleil”. Cette même année, “Appuie-toi sur moi” est allé au n ° 1 sur le graphique R&B.

Withersla musique a été couverte par RUE NOIR, Will Smith, HARICOTS À OEIL NOIR Twista et de nombreux autres artistes.

Le vendredi, Sammy Hagar a partagé une vidéo de lui exécutant une version acoustique de “Pas de soleil” en hommage à Withers.

Deuil aussi Facturela mort était Lenny Kravitz, qui a tweeté: “Reste au pouvoir Bill Withers. Votre voix, vos chansons et votre expression totale nous ont donné amour, espoir et force. Mon âme a toujours et sera toujours pleine de votre musique. Votre humilité s’est manifestée et la profondeur de votre pouvoir lorsque vous nous avez tous transportés vers un meilleur endroit. Tu es toujours et seras toujours Facture. ”



Nous avons perdu une légende dans #BillWithers. Identifiez un ami sur lequel vous pouvez vous appuyer en ces temps fous. On vous aime les gars. pic.twitter.com/cMdwO9m6hD

– Papa Roach (@paparoach) 4 avril 2020



