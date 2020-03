Regardez James Blake couvrir Radiohead, Frank Ocean en plein concert en direct sur Instagram

James Blake a diffusé une performance en direct sur Instagram TV, chantant des chansons originales et des reprises de son piano à domicile. Découvrez-le ci-dessous.

Blake a joué des chansons originales de ses trois albums les plus récents (Assume Form, The Color in Anything et Overgrown) et des chansons de Billie Eilish («quand la fête est finie»), Frank Ocean («Godspeed»), Feist («Limit to Votre amour ») et Radiohead (« pas de surprise »).

En décembre 2019, Blake a organisé une série de performances de piano solo intimes à New York et Los Angeles. Il a interprété Eilish «à la fin de la fête» à l’une des dates de Los Angeles.

