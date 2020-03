Regardez Jane Birkin et Iggy Pop chanter Serge Gainsbourg sur Fallon

Avant de présenter sa revue symphonique «Songs of Serge Gainsbourg» ce vendredi au Beacon Theatre de New York, l’actrice et chanteuse emblématique Jane Birkin était l’invitée musicale de l’épisode de ce soir du Tonight Show avec Jimmy Fallon. Elle a été rejointe par Iggy Pop pour une performance de “Elisa” – une chanson chantée par Gainsbourg sur Jane Birkin et Serge Gainsbourg en 1969. Questlove les accompagnait à la batterie. Regardez-le se produire ci-dessous.

L’année dernière, Iggy a sorti son nouvel album Free. Lisez à propos de Serge Gainsbourg dans la liste de Pitchfork des “200 meilleurs albums des années 60”.

