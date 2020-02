Regardez Janet Jackson et les Roots jouer «Runaway» sur des instruments de classe

Janet Jackson a fait une apparition spéciale dans l’épisode de ce soir du The Tonight Show avec Jimmy Fallon, où elle a participé à la tradition du Roots ‘Tonight Show d’inviter des artistes extrêmement populaires à interpréter leurs tubes en utilisant uniquement des instruments de musique que vous trouverez dans une salle de classe du primaire . Jackson, Fallon et les Roots ont interprété son tube à succès «Runaway» en 1995. Regardez-le se produire ci-dessous.

Plus tôt cette semaine, Jackson est apparue dans l’émission pour discuter de son nouvel album et de sa tournée. Elle a également répondu à des questions de Questlove sur ses clips et l’un de ses looks emblématiques. Trouvez cette interview ci-dessous.

Lisez à propos de Jackson dans la liste de Pitchfork des «200 meilleurs albums des années 80».

.