Regardez Jenny Lewis jouer au Tiny Desk de NPR

Jenny Lewis est passée par NPR à Washington, D.C. pour un «Tiny Desk Concert». Elle a interprété “Rabbit Hole” et “Do Si Do” (de son dernier On the Line), ainsi que “Just One of the Guys” (de The Voyager). Le guitariste / chanteur Emily Elbert et la contrebassiste / chanteuse Anna Butterss ont rejoint Lewis au Tiny Desk. Regardez ci-dessous.

Le mois dernier, Lewis a sorti une chanson intitulée «Under the Supermoon» et a également écrit un poème sur les snobs d’Oscar. Plus tard cette année, elle entame une tournée avec Harry Styles.

Lisez l’interview de Pitchfork «Jenny Lewis Escapes the Void».

